De duminică se schimbă restricțiile. Vezi ce măsuri se aplică în fiecare localitate din Cluj

Începând de duminica, 14 februarie, la miezul nopții, ora 00:00, se schimba restricțiile în unele localitați. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reevaluat masurile de protecție împotriva COVID-19 pentru fiecare localitate din județul Cluj.

Astfel, unele localitați vor ramâne în același scenariu, în timp ce altele se vor intra într-un scenariu diferit, din cele trei: roșu, galben și verde. Masurile de siguranța și scenariile de funcționare au ca referința rata de incidența… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

