De duminică se schimbă mersul trenurilor. Ce noutăți aduce CFR Călători CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 10 decembrie 2023, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2023-2024, ce va fi valabil pana la data de 14 decembrie 2024. Pentru a oferi accesibilitate la transportul pe calea ferata unei categorii cat mai largi de calatori, oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii de piata atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a programului si capacitatii de transport, in limita resurselor disponibile. In noul plan de Mers al Trenurilor 2023-2024 vor circula zilnic in medie 1100 trenuri operate de CFR Calatori. Noutati CFR Calatori… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

