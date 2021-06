Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atacat, joi, acordul oponentilor sai politici pentru formarea unui guvern cu partide de stanga, centru si dreapta, criticand participarea araba istorica la coalitie, transmite Reuters. Netanyahu, care se confrunta cu perspectiva incheierii carierei…

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Liderul opozitiei israeliene, centristul Yair Lapid, a declarat luni ca mai sunt "multe obstacole" in calea formarii unui guvern de uniune care sa-l poata inlatura pe Benjamin Netanyahu, aflat la putere de peste un deceniu, informeaza AFP. "Acesta este primul nostru test, de a vedea daca putem gasi…

- Opozitia si dreapta radicala negociau luni conditiile unei aliante in vederea formarii unui ”Guvern al schimbarii”, care sa-l scoata pe tusa pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu, aflat la putere de 15 ani si pregatit sa faca totul pentru a ramane in post, relateaza AFP. Soarta lui…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Tensiunile sociale dintre evrei și arabi in Israel au dat o lovitura puternica, joi, eforturilor principalului rival al premierului Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, de a forma un guvern și de a il inlocui pe actualul lider israelian, relateaza Reuters.

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a mandatat miercuri seara pe liderul opozitiei Yair Lapid sa incerce sa formeze un nou guvern, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a esuat in acest demers, informeaza AFP, potrivit Agerpres.