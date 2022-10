De duminica, 30 octombrie 2022, muzeele dambovițene trec la programul de iarna, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste va așteptam la muzeele din județul Dambovița pentru recreere, dar si pentru a descoperi multiplele aspecte ale trecutului si ale prezentului in plina transformare, oglindite deopotriva intr-o larga varietate de exponate, puse in valoare in expozitiile permanente [...] The post De duminica, 30 octombrie 2022, muzeele dambovițene trec la programul de iarna first appeared on Partener TV .