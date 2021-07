Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tel Aviv au solicitat proprietarilor de caini sa le furnizeze mostre din ADN-ul animalelor lor de companie, pentru a scapa de problema excrementelor de caini de pe strazile orasului, a declarat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA, citata de Agerpres.Cei care dețin caini urmeaza…

- Autoritatile din Tel Aviv au solicitat proprietarilor de câini sa le furnizeze mostre din ADN-ul animalelor lor de companie, în încercarea de a elimina problema excrementelor de câini de pe strazile orasului, a declarat marti un purtator de cuvânt, potrivit DPA și Agerpres.Proprietarii…

- Autoritatile din Tel Aviv au solicitat proprietarilor de caini sa le furnizeze mostre din ADN-ul animalelor lor de companie, in incercarea de a elimina problema excrementelor de caini de pe strazile orasului, a declarat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA. Proprietarii de caini urmeaza…

- Autoritatile din Tel Aviv au solicitat proprietarilor de caini sa le furnizeze mostre din ADN-ul animalelor lor de companie, in incercarea de a elimina problema excrementelor de caini de pe strazile orasului, a declarat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA. Proprietarii de caini urmeaza sa furnizeze…

- Proprietarii de animale vor putea sa intrețina, fara acordul vecinilor, cel mult doi ciini sau doua pisici daca locuiesc la bloc și cel mult patru ciini sau patru pisici in cazul in care locuiesc in sectorul particular. Daca vor sa intrețina mai multe animale de companie, persoanele vor trebui sa solicite…