Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost iar pe urmele Vivianei Radoi și iar am prins-o in off-side. Din imaginile pe care le deținem reiese faptul ca blonda a cam uitat cum se parcheaza regulamentar și asta pentru ca-și permite, caci acum…

- Daca-i fotbalist, atunci sigur ca și-a schimbat și mașina cu una noua, lucru care parca l-a facut pe Florin Gardoș, caci despre el vorbim acum, sa cam uite regulile de circulație. Fotbalistul, in goana de a ajunge in timp la antrenament, a fost prins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- Cand ești Marius Șumudica poți face orice, chiar și atunci cand n-ai de lucru. De exemplu acum, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele antrenorului și tocmai de aceea va prezentam imagini cu el prins in ”offside”. Vedeta a incalcat…

- Dan Diaconescu a calcat pe bec ziua in amiaza mare, de fața cu fiica sa. Pentru a-și umple pungile cu bauturi și mancaruri alese, fostul patron OTV a dat uitarii legea care interzice ce tocmai el a facut. De dragul cumparaturilor, in trafic, vedeta a apelat la un „mișmaș” pus in practica de multa lume,…

- Dana Razboiu este in ”razboi” cu regulile de circulație, mai exact cu un indicator ce ii spune clar ca este interzis, insa ea nu ține cont. Din prea multa graba ori prea mare comoditate, vedeta a cam uitat sau se face zilnic ca uita ce a invațat la școala de șoferi.

- Irina Rimes iubește cu patos, și tot cu patos iși traiește viața și iubitul ei. Francezul David Goldcher s-a obișnuit cum nu se poate mai bine cu Romania, insa manierele credem cu tarie ca și le-a uitat in țara lui Moliere. Iata cum l-au surprins paparazzi SpyNews.ro in timpul unei zile obișnuite a…

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…