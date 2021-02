De Dragobete, spunem un sincer “Te Amo” fiecărui român plecat din țară Distanța de casa devine parca și mai apasatoare in momentul in care avem sarbatori de care obișnuiam sa ne bucuram cu toții atunci cand eram in țara. Intr-o perioada grea, cu pandemie la nivel global, credem ca este cu atat mai necesar sa ne indreptam atenția catre romanii plecați din țara, sa le scriem mai des și sa le lasam cate un gand bun chiar și in piesele noastre. “Amo”, piesa interpretata de catre NOSFE și Serena, a fost creata tocmai din aceasta dorința – de a nu uita sacrificiile pe care le fac cei care au decis sa plece din Romania pentru a avea un trai mai bun. Printre multe amintiri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

