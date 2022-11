Disperata sa iși reduca dependența de gazul rusesc, Germania construiește rapid infrastructura și inchiriaza terminale GNL plutitoare, ceea ce ar putea costa mult mai mult decat s-a presupus inițial la Berlin. Guvernul german a inchiriat cinci terminale plutitoare pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL), așa-numitele unitați plutitoare de stocare și regazeificare (FSRU), spre satisfacția […] The post De doua ori mai scump fara gaz rusesc. Costul ridicat al terminalelor GNL plutitoare din Germania first appeared on Ziarul National .