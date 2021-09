Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai in voga artiști romani de blues se reunesc in 18-19 septembrie 2021 la Cluj-Napoca, pentru o serie de concerte in aer liber.Rock and Blues nights by Cluj Blues Fest va avea loc in Iulius Parc, o locație apreciata de amatorii de concerte in aer liber.Sub clar de luna, fanii genului și publicul…

- Formația maghiara Moby Dick, una din cele mai cunoscute trupe de trash metal din țara vecina va susține un concert extraordinar in data de 3 septembrie la Arad in cadrul celei de-a treia ediții a Flex Fest, eveniment ce va avea loc pe ștrandul Neptun din orașul vecin. Trupa a luat nastere in 1990 in…

- COD GALBENInterval de validitate: 14 Aug 2021, ora 10:00 - 15 Aug 2021, ora 22:00Fenomene: val de caldura, disconfort termic ridicat;In cursul zilelor de sambata si duminica (14 si 15 august), valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic va fi in crestere in vestul si sud-vestul tarii, unde…

- Pete Parada, baterist la The Offspring, si-a anuntat fanii, printr-un lung mesaj pe Instagram, ca a ales sa nu se vaccineze contra Covid-19 la sfatul medicului si din aceasta cauza a fost dat afara din formatie, scrie BFM TV.

- Pete Parada, bateristul trupei rock americane The Offspring a anuntat pe retelele sociale ca a fost dat afara din trupa pentru ca nu se vaccineaza impotriva COVID-19, relateaza Variety miercuri. Parada a declarat ca va fi inlocuit in viitorul turneu si ca a fost anuntat sa nu se prezinte la studio,…

- Timpul liber, petrecut frumos alaturi de familie, poate mereu genera nu doar emoții pozitive, dar și amintiri de colecție care le vei pastra pe tot parcursul vieții. Echipa Noi.md iți pune la dispoziție cele mai importante evenimente culturale ale acestei saptamini. Afla mai jos unde poți sa iși petreci…

- Trei strazi și o banda de circulație din centrul Timișoarei se inchid in zilele de weekend pentru evenimentul„Strazi pentru comunitate”, unde strazile circulate devin trotuare pentru oameni. Vor fi doua zile cu evenimente diverse, de la curse de biciclete și alergare, la expoziții de mijloace alternative…