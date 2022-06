Stiri pe aceeasi tema

- „Toate persoanele vor cadea sub incidența raspunderii contravenționale” a asigurat conducerea Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernauțeanu, in contextul in care deputații Adunarii Populare a UTA Gagauziei au adoptat o lege prin care permit utilizarea panglicii Sf. Gheorghe pe teritoriul regiunii,…

- Luni, 4 martie, in cadrul unui eveniment organizat la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, cu ocazia aniversarii a 172 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, Drapelul de lupta al Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Tulcea a fost decorat prin Decret prezidential de Presedintele…

- Astazi, 4 aprilie 2022, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, in cadrul unei ceremonii militare și in prezența mai multor demnitari, ministrul afacerilor interne, domnul Lucian Bode, a decorat Drapelul de Lupta al Gruparii de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacau cu Ordinul „Barbatie…

- Șeful BNM, Octavian Armașu, a ridicat anul trecut un salariu de peste 163 mii pe luna. Intrebat in plenul Parlamentului, daca cifrele corespund realitații, ultimul a spus deputaților sa nu puna la indoiala cifrele din declarația de avere.

- In cadrul campaniei de donare de sange, initiata de Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, in perioada 15 16 martie, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Constanta au fost prezenti la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta pentru a dona sange.Scopula actiunii…

- 26 de jandarmi buzoieni au mers, astazi, la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau, pentru a dona sange, un gest nobil care poate salva mai multe vieți. Nu este pentru prima data cand militarii de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau aleg sa doneze sange. „Acțiunea face parte din Campania Naționala…

- In perioada 7 martie – 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant ale Jandarmeriei Romane in care se formeaza subofițeri. Sunt alocate cate 350 de locuri pentru fiecare dintre cele doua instituții de invațamant: Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore…