De… doi bani „suspans“ Meciurile penultimei etape din Liga A Prahova la fotbal au fost programate sambata și duminica, faptul ca echipele de abia așteapta vacanța vazandu-se in evenimentele petrecute. Astfel, echipa CSO Baicoi nu a mai ajuns la Valeni sa joace meciul programat, dar, atenție, delegatul echipei a mers și a completat raportul de joc, ca și cum echipa ar fi fost prezenta! CSO Baicoi ar trebui sa joace runda viitoare cu liderul CS Paulești, care are nevoie de victorie pentru a promova matematic, misiune facila in condițiile in care echipa din Baicoi este retrogradata! La jocul Petrolul 95 – Atletic United,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Slobozia a dat lovitura pe Cluj Arena in prelungiri. ”U” Cluj a pierdut primul meci in acest an și a ratat posibilitatea sa fie noul lider din Liga 2, astfel ca nervii au explodat la final. U Cluj – Unirea Slobozia 1-2. Unirea Slobozia s-a impus in deplasarea cu U Cluj si a revenit […] Articolul…

- Meciurile din cadrul etapei a 23-a din Liga A Prahova la fotbal au adus un prim ”pas greșit” pentru liderul CS Paulești in disputa pentru fotoliul de lider cu Atletic United. Formația lui Florin Pripu a reușit doar o remiza, 3-3, pe terenul unei alte echipe bune a primului eșalon județean, AFC Banești…

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care a afirmat ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit organizatorilor pentru inca o “experienta minunata”. “A fost un turneu extraordinar. Multumesc @bnpparibasopen pentru inca o experienta minunata“,…

- Etapa a 19-a din Liga A Prahova la fotbal a adus primul derbi, dar și prima supriza majora, primele trei clasate luand, toate, cate un punct. Capul de afiș al rundei a fost, clar, meciul de la Baicoi, unde Atletic United a remizat, 1-1, cu CS Paulești. Gazdele au deschis scorul, prin Țanțaru, au jucat…

- Un anunt care semnaleaza disparitia din Kiev a unui copil ucrainean in varsta de 4 ani, despre care parintii sai nu mai stiu nimic de trei zile, a devenit viral pe internet.Romanii s-au mobilizat si au incercat sa ajute cu informatii privind un posibil loc unde baietelul ar fi putut ajunge. A fost indicata…

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. CSA Steaua și Chiajna au obținut și ele biletele de play-off. Surprinzator, Unirea Slobozia a prins…

- In urma rezultatelor ultimei etape a sezonului regulat, conform schemei prevazute de FRF, clasamentele de pornire ale play-off (out) din L2 sunt urmatoarele: * play-off: Petrolul – 49 p; Hermannstadt – 41 p; : U.Cluj -41 (42 p); CSA Steaua – 37 p; 5. Chiajna – 36 p; 6. Slobozia – 33 p; *play-out…

- Cu doar doua meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, CSM Volei Alba Blaj are șansa sa intre in play-off de pe prima poziție. Voleibalistele lui Stevan Ljubicic vor primi vizita liderului CSM Targoviște, in etapa a XXII-a. dambovițencele au un avans de 2 puncte, in Divizia A1, dar cu un meci…