- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

Che R. Applewhaite, student la Universitatea Harvard, a scris recent …

Sarbatori Fericite? Da, daca ai vaccinul… In națiunile bogate sau …

Domnul Biden trebuie sa devina indrazneț, daca vrea sa devina …

Suntem in tranziție, pe aici, așteptam vaccinul. Așteptam sa ne …

Pe masura ce președinția lui Donald Trump se apropie de …

Revista Atlantic scrie cu furie muribunda, da, Trump mai poate …

Despre ce imi pasa cel mai mult? Despre planeta… De …