Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov a ajuns la finalul proiectului de extindere a programului de digitalizare a serviciilor primariei, ,,eFunctionar+ – Servicii electronice si simplificare administrativa”, program finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014 -2020 (POCA) ca urmare a demersurilor facute…

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, declara ca a primit informații potrivit carora unii parlamentari liberali ar vrea sa plece din partid, daca Florin Cițu va caștiga alegerile la Congresul de sambata. El precizeaza la RFI insa ca a discutat cu toți colegii sai de grup, care l-au asigurat ca nu…

- Atunci cand vrei sa faci un cadou unei persoane dragi, iți faci planuri, te razgandești de zeci de ori, ieși la cumparaturi, analizezi toate site-urile online, totul in cautarea darului perfect, care sa aduca bucurie. Insa, cautarea devine și mai intensa atunci cand trebuie sa achiziționezi un cadou…

- Informatii utile pentru depozitarea si aruncarea sacilor de gunoi. Polaris M Holding face precizari cu privire la abandonarea si depozitarea deseurilor pe spatiul public."Imagini suprinse de colegii nostri de la salubrizare, in data de 24 august in timp ce lucrau in tura de noapte, imagini pe care colegii…

- Legea spune ca cei care sunt numiți fie miniștri fie in fruntea guvernului primesc garantat acces la informații clasificate. Nu inainte, insa, de a fi verificați temeinic. Astfel, premierul ar fi trebuit sa raspunda la 2 intrebari care vizau direct acuzațiile care i-au fost aduse in America. Una legata…

- Managerul general al Teatrului National din Bucuresti, Ion Caramitru, este internat de cateva zile. Doctorii par ca nu stiu inca cu precizie cauza actualei sale suferinte. Colegii spera insa ca acesta sa revina chiar saptamana viitoare la munca. Exclusiv pentru redacția Impact, Ioan Onisei a vorbit…

- Primele pachete cu produse de igiena, finanțate de Uniunea Europeana, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), au fost ridicate, luni, 2 august 2021, incepand cu ora 9:00, de persoane care beneficiaza de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei. Produsele…

- Ex-ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, a fost reținut de ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurori, dupa ce in aceasta dimineața au avut loc percheziții la domiciliul sau. Potrivit Procuraturii, figurantul pe dosar, care ocupa funcția de conducere în cadrul…