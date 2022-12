Stiri pe aceeasi tema

- Dar acest truc iți face mai mult rau decat bine, fiind periculos pentru sanatatea ta, potrivit speakingtree.in .Atunci cand ții un pahar cu apa pe noptiera peste noapte și il bei dimineața, vei observa ca apa și-a schimbat gustul. Motivul este unul simplu: in contact direct cu aerul, apa poate fi contaminata…

- In total, 57,5% dintre utilizatorii Twitter au votat “da” dupa ce miliardarul si-a intrebat cei 122 de milioane de urmaritori daca ar trebui sa se retraga. Elon Musk, care a cumparat Twitter cu 44 de miliarde de dolari, a declarat inainte de inchiderea sondajului ca va respecta rezultatul. Magnatul…

- In doar trei luni de zile, guvernanții au reușit sa produca atata confuzie incat nimeni nu mai ințelege nimic, probabil ca nici ei. Oficial, programul „Rabla pentru becuri” nu va mai fi lansat in acest an. Și totuși, inexplicabil, Guvernul il finanțeaza. A alocat 400 de milioane de lei pentru inlocuirea…

- Fara indoiala, romul este o bautura cu un gust savuros si este preferata multor persoane atat pe timp de vara, pentru pregatirea cocktailurilor populare precum Pina Colada, cat si in sezonul rece de iarna, cand te incalzeste cu aroma dulce si gustul sau unic. Fanii acestei bauturi probabil ca stiu foarte…

- Fostul ministru Daniel Funeriu considera intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane poarta o parte din vina pentru eșecul aderarii la Schengen și ca mulți politicieni europeni se vor urca in trenul anti-migranți, astfel ca Austria va suferi consecințe minime. Funeriu propune ca Romania sa…

- Cantareața rusa Maria Aliohina, care a petrecut aproape doi ani intr-o colonie penala pentru ca a protestat impotriva președintelui Vladimir Putin, a lansat un apel catre țarile occidentale sa il infrunte "cu tarie" pe liderul de la Kremlin, scrie Reuters.Alyokhina este membra a trupei feministe de…

- In ultimii ani, pentru a proteja ecosistemul și sanatatea oamenilor, legislația de mediu a inceput sa aiba un rol din ce in ce mai important, iar autoritațile sunt mult mai atente la impactul generat de companii asupra mediului. Daca administrezi o companie care are nevoie de autorizații de mediu, care…

- Un jaf aparte a avut loc la Oradea. Un barbat a spart geamul unui magazin de armament și muniție, apoi a plecat cu pistoale și spray-uri. Acesta a fost gasit de polițiști la scurta vreme, iar polițiștii au descoperit ca are antecedente penale. Lovitura a avut loc in timpul dimineții. Hoțul a distrus…