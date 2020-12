De Crăciun România va avea un nou Guvern. Rareș Bogdan: Coaliția este clară: PNL-USR-UDMR Europarlamentarul Rareș Bogdan anunța ca pana la Craciun va fi format noul Guvern. Liberalul spune ca a fost formata o majoritate „confortabila” de 244 de deputați și senatori de la PNL, USR PLUS, UDMR și minoritați „Coaliția este clara: PNL-USR-UDMR. E clar ca PMP n-a intrat in Parlament, raman cele trei partide de dreapta cu 244 de deputați și senatori, plus 16 de la minoritați, deci avem o majoritate confortabila de 260, cu aproximativ 36 de parlamentari in plus fața de cei 234 necesari”, a anunțat Rareș Bogdan. Referitor la ministere, Rareș Bogdan a spus ca „prim-ministrul va trebui sa aiba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

