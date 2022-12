Stiri pe aceeasi tema

Joe Biden, care va face cunoscut in curand daca va candida din nou in 2024, si-a exprimat joi speranta ca America va avea "un nou inceput", debarasandu-se de "otrava care ne-a infectat viata politica si ne-a ridicat pe unii impotriva altora", noteaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”, citeaza news.ro.

Președintele SUA, Joe Biden, și administrația sa prelungesc, in mod intentionat, conflictul din Ucraina pentru a crește prețurile la energie și a obtine profit de pe urma acestui lucru.

- Presedintele SUA Joe Biden l-a felicitat miercuri pe Kevin McCarthy pentru victoria partidului sau care a castigat majoritatea locurilor in Camera Reprezentantilor in alegerile intermediare, relateaza AFP.

Presedintele american Joe Biden a votat anticipat in alegerile de la jumatate de mandat, prevazute la 8 noiembrie, in care ar putea pierde majoritatea in Congres, si a denuntat violenta politica in Statele Unite, relateaza AFP. Insotit de nepoata sa Natalie - care a votat pentru prima oara -, Joe…

Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters.

Președintele american Joe Biden a reacționat la decizia premierului britanic Liz Truss de a demisiona. Liderul american a numit-o pe politiciana o buna partenera a Washingtonului. Cu toate acestea, el nu a raspuns la intrebarea daca considera ca plecarea ei este corecta, transmite The New York Times.

Presedintele SUA, Joe Biden, a afirmat, vineri, ca Statele nu vor recunoaste anexarea de catre Rusia a unor noi teritorii din Ucraina.