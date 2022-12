Stiri pe aceeasi tema

- Alina Bunghez Decembrie. Luna bucuriei Nașterii Domnului, a iubirii și a daruirii. Iar pentru copii in special, Sarbatorile de Iarna reprezinta cu siguranța cea mai așteptata perioada din an. La Comarnic, tot ei, copiii, sunt in centrul atenției in luna decembrie, iar fauritorii de fapte bune sunt reprezentanții…

- Caștigator al Ligii Campionilor la volei, semifinalist cu Slovenia la Campionatul Mondial și desemnat cel mai valoros antrenor de volei din Europa, romanul Gianni Crețu a primit și premiul de antrenorul anului in Romania. Chiar daca nu a putut fi prezent la Gala Voleiului Romanesc, el a primit trofeul…

- An de an, de Craciun, copiii din cele mai indepartate catune din Apuseni, il așteapta pe Moș Craciun. Insa cum drumul este greu și aproape imposibil de ajuns cu mașini normale, Moșul are ajutoare de nadejde. De fiecare data cu o saptamana inainte de serbarile de iarna, liniștea vailor din Apuseni este…

- FOTO: Pompierii de la ISU Alba, mesagerii lui Moș Craciun pentru familii din Munții Apuseni. Acțiune umanitara de Sarbatori Pompierii de la ISU Alba s-au mobilizat și au adus o raza de lumina și bucurie unor familii din zone greu accesibile, in Munții Apuseni. Au desfașurat o acțiune umanitara de Craciun.…

- Vine, vine Moș Craciun la Targoviște! Cel mai indragit personaj al tuturor varstelor ajunge vineri, 16 decembrie, ora 17, la Targoviște, unde va poposi trei zile. Cu tot alaiul sau de spiriduși și acompaniat de fanfara, Moș Craciun va merge pe traseul Teatrul Tony Bulandra – Bulevardul Regele Carol…

- Pentru mii de copii din Romania, Moș Nicolae și Moș Craciun sunt basme frumoase. Și atat. Sunt copiii care nu indraznesc sa ceara o bomboana, pentru ca nu au ce sa manance. Nu viseaza la jucarii, pentru ca nu au cu ce sa se imbrace la școala, acolo unde colegii ii ocolesc și ii cearta pentru ca sunt…

- Moș Craciun revine la Fagaraș pentru a-i intalni pe copii, la casuța din centrul municipiului. Copiii sunt așteptați la Casuța lui Moș Craciun din centrul Fagarașului in perioada 17-23 decembrie. In cutia poștala din fața casuței, copiii vor putea lasa scrisorile pe care le-au pregatit pentru el. De…

- Un oraș al Romaniei a adus atmosfera Craciunului și legenda Moșului cat mai aproape de cei mici, dupa ce au creat autobuzul lui Moș Craciun. Copiii se pot bucura de calatorii gratuite, intr-un decor de poveste, care ii duce din ce in ce mai mult inspre ceea ce vad in filme sau in carțile cu povești.