- Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, la un targ…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu spune ca masura de susținere a sectorului apicol și piscicol ar putea sa fie prelungita pana la 30 iunie, odata ce va fi finalizat cadrul cu Ucraina de catre Comisia Europeana. „Sigur, asteptam de la Comisia Europeana prelungirea cadrului cu…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța schimbari importante privind modul de acordare a subvențiilor la bovine și ovine, accentul fiind pus pe animalele tinere. Astfel, crotalii mai vechi de sapte ani vor fi trecute intr-o baza inactiva, iar animalele respective nu vor mai primi subventii, a declarat…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat ca in acest an va incepe construirea primelor 6 centre de colectare a legumelor și fructelor produse in țara, din totalul celor 15 care vor fi realizate in Romania, conform News.ro.Ministrul a afirmat ca le-a prezentat, vineri,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construcția primelor șase centre de colectare a legumelor și fructelor, dintr-un total de 15 care vor fi construite in Romania. „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi,…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…