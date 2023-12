DETENȚIE… Adus din arestul poliției ieșene, la Vaslui, Dumitru Buzatu a petrecut, pentru prima oara, sarbatorile in spatele gratiilor chiar in penitenciarul unde cu cateva luni inainte și-a instalat protejata in funcția de director. Vorbim de soția protopopului de Vaslui, Cristina Chirvasa, care s-a “evidențiat” copiind la examene și eliberand deținuți inainte de termen. Cum […] Articolul De Craciun, Buzatu a mancat gogoși in pușcarie, in loc de cozonac. Directorul peniteciarului, o protejata de-a sa… apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .