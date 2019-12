Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul șocant a avut loc in localitatea Belcești, in județul Iași, in dimineața celei de a doua zi de Craciun. Barbatul, in varsta de 40 de ani, ar fi facut un gest teribilist in fața soției, acela de a iși introduce o petrada aprinsa in gura. Petarda a explodat, ranindu-l extrem de grav. Incidentul…

