DE CITIT: Artistul vizual Ana Toma, despre uimitoarele instalații pentru Max Blecher și trupa de teatru Corint din Bistrița Ana Toma: artist vizual, organizator de evenimente, cofondator și editor al Casei de Editura Max Blecher. Dar și creatorul unor uimitoare instalații concepute special pentru volumele de poeme publicate la „Max Blecher”. Intr-un interviu acordat revistei PropagArta – Ana Toma vorbește despre trupa de teatru Corint din Bistrița. Dar și despre brandul TOMAGRAPH, instalațiile și expozițiile sale. Ana Toma povestește in PropagArta ca de mica și-a dorit sa ajunga „la arte”, influențata de albumele din biblioteca. Și de colegii mai mari din trupa de teatru Corint, coordonata de profesoara Camelia Toma… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

