Stiri pe aceeasi tema

- Daca simți nevoia sa evadezi, sa lași totul in urma și sa pleci in lume, macar pentru un an, o companie de croaziere are o oferta de vis. Life at Sea Cruises a lansat recent o croaziera la un preț relativ accesibil.

- Daca simți nevoia sa evadezi, sa lași totul in urma și sa pleci in lume, macar pentru un an, o companie de croaziere are o oferta de vis. Life at Sea Cruises a lansat recent o croaziera la un preț relativ accesibil. Croaziera dureaza trei ani, dar se pot achiziționa sejururi pentru un an, cu prețuri…

- Fotograf de 40 de ani, dintre care 15 la agenția AFP, Adem Altan facea poze in fața unei cladiri prabușite din Kahramanmaras, epicentrul turcesc al cutremurului care a ucis peste 20.000 de persoane intre Turcia și Siria, cand a vazut un barbat așezat printre daramaturi, conform Mediafax. Fii…

- Minunea din timpul cutremurului din Siria. Un bebeluș s-a nascut sub daramaturile din zona Jindires, la nord de Alep. Povestea nou-nascutului a atins inimile a mii de oameni care deplangeau pe cei stinși. Copilul a devenit un simbol al speranței și al rezistenței in fața tragediei ce a avut loc luni…

- Shakira și Gerard Pique s-au desparțit in vara lui 2022, dupa o relație care a durat aproximativ 12 ani, iar de atunci in presa din intreaga lume au tot aparut informații despre motivele separarii, dar și despre ce s-a intamplat cu ei dupa ce nu au mai format un cuplu.

- Un barbat care a naufragiat in Marea Caraibelor a supraviețuit 24 de zile, inainte de a fi salvat din apele Columbiei. El spune ca a avut de mancare o sticla de ketchup, pudra de usturoi și cuburi pentru supa.

- Mai intai au aparut imagini cu flacari in apropierea a ceea ce pareau sa fie doua blocuri alaturate din Dnipro. Primele cadre confirmau postarile inițiale ale oficialilor locali: rușii au lovit o zona rezidențiala.

- O vizita fulger, de doar cateva ore, dar cu un impact uriaș asupra Ucrainei, și nu numai. Președintele Volodimir Zelenski a fost primit triumfal in Statele Unite. Ucrainenii nu vor fi niciodata singuri - i-a promis președintele Joe Biden lui Volodimir Zelenski, la Casa Alba.