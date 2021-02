Diana Șoșoaca a facut, recent, o serie de declarații cu privire la unele atenționari pe care le-ar fi primit in momentul in care a ajuns in Senat. Proaspat exclusa din randurile Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), Diana Șoșoaca a spus miercuri seara la Antena 3 ca afirmațiile țin de presupuse atenționari pe care le-ar fi primit inca de la momentul la care a ajuns in Senat. „Primul lucru care mi s-a spus cand am ajuns in Senat mi s-a spus sa ma uit intotdeauna sub scaun, și am intrebat de ce. ”Vezi ca te poate otravi!”. Cu ce sa ma otraveasca? Exact (…) ce a pațit doamna Pana (suspiciunea privind…