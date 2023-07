Zodia Balanța va avea parte doar de momente de succes in luna august. Nativii vor reuși sa uite de toate problemele care le-au creat stari de nelinșite in ultimele luni și se vor bucura de tot ce le ofera viitorul. Deși le va fi greu sa se detașeze de trecut, vor invața sa profite de oportunitațile care le apar in cale.