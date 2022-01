De ce Zelenski se enervează la culme când americanii spun că invazia rusă este "iminentă" ​În noiembrie, Volodimir Zelenski tragea un semnal de alarma care sa fie auzit în toata lumea. "Astazi exista o amenințare ca mâine va fi razboi. Suntem pe deplin pregatiți pentru o escaladare&", spunea atunci președintele ucrainean.



Dar, în ultima vreme, Zelenski și-a asumat misiunea de a transmite o stare de calm și de a le spune omologilor sai - mai ales președintelui Joe Biden - ca impasul cu Rusia nu este atât de grav, scrie Politico.com.



"Sunt președintele Ucrainei și sunt aici și cred ca aici cunosc mai bine detaliile", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a afirmat ca America va trimite „in curand” un numar mic de soldati in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei.„Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est si in tarile NATO. Nu foarte mult”, le-a declarat presedintele american jurnalistilor la coborarea…

- Intr-o discutie cu reporterii, oficialii nu au mentionat tarile sau companiile specifice cu care au discutat pentru a asigura un flux neintrerupt de energie in Europa pentru restul iernii, dar au spus ca includ o gama larga de furnizori, inclusiv vanzatori de gaz natural lichefiat (GNL). Reuters a relatat…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…

- Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a afirmat marți ca militari angajați de companii private din Statele Unite au fost staționați în regiunea Donețk din estul Ucrainei și ca pregatesc o „provocare folosind o substanța chimica necunoscuta”, relateaza The Moscow Times.Șoigu…

- Regatul Unit ”îsi va folosi toate puterile diplomatice si economice” pentru a împiedica o agresiune rusa a Ucrainei, i-a dat asigurari vineri premierul Boris Johnson presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunta Downing Street, relateaza AFP.Boris Johnson a reiterat,…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…