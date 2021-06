De ce vrea USR să facă politică? Dan Barna s-a simțit sagetat pana in moalele capului de o idee cum pana acum nu a mai avut. L-a patruns febra vaccinarii macar pentru a arata ca face și el ceva in politica. Bineințeles, in condițiile in care vaccinare este echivalent cu politica. Și-a suflecat manecile sa-l vada națiunea cum se lasa ințepat, joaca […] The post De ce vrea USR sa faca politica? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In genere, situatiile politicii noastre curente nu merita alt comentariu decat acela pamfletar. Uite-l pe Ludovic Orban zicand: „Cunosc cel mai bine realitatile din PNL si din tara”. Ca le stie pe cele din PNL, hai sa concedem. Dar ce intelege Orban prin realitati? Cine cu cine e certat? Cine cu cine…

- Dan Barna lucreza la o carte cu memoriile sale politice. Liderul USR-PLUS promite sa dezvaluie acolo detaliile din culisele crizei politice prin care a trecut coalitia guvernamentala dupa demiterea lui Vlad Voiculescu.

- In 2017, apare un nou personaj in politica romaneasca. Dan Barna avea sa fie ales președinte la congresul USR ținut la Poiana Brașov. Avea sa candideze la cea mai inalta funcție in stat, iar Romania ar fi fost alta daca ar fi fost ales președinte. De atunci ascensiunea sa in clasa politica romaneasca…

- Nu pot sa risc sa depun moțiune de cenzura acum, cand exista probabilitatea ca USR PLUS sa iasa de la guvernare, spune Marcel Ciolacu. El apreciaza ca președintele Klaus Iohannis se implica „prin tacere” in viața politica, fiindca ii e rușine de coaliția de guvernare. „O criza de imauritate politica,…

- A doua zi de la demiterea ministrului Sanatații în plina criza sanitara generata de pandemia de coronavirus, Palatul Victoria se confrunta și cu o criza politica pentru care nimeni nu parea pregatit. Premierul liberal Florin Cîțu a convocat o ședința de guvern în care ar urma sa se…

- Ruptura din coalitia de guvernare este completa! Dan Barna a anuntat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR-PLUS, dupa ce acesta l-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Demiterea lui Voiculescu, marul discordiei „Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis…

- Dan Barna a anunțat miercuri dupa-amiaza ca Alianța USR PLUS nu il mai susține pe Florin Cițu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, demiterea lui Vlad Voiculescu este o decizie imatura, care ridica semne de intrebare asupra capacitații lui Cițu de a conduce cabinetul. Principalele declarații…

- „Eu v-am spus, raspunderea menținerii in funcție a domnului Vlad Voiculescu este o raspundere politica exclusiv a USR PLUS. Doi, in momentul in care premierul considera ca este necesara o schimbare a unui ministru are deplinul drept constituțional sa inițieze procedura de schimbare. (...) Responsabilitatea…