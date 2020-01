De ce vrea primăria să ştie chiriaşii şi firmele din bloc? Asociatiile de proprietari din Craiova s-au trezit cu adrese de la primarie in care li se solicita sa transmita date despre proprietarii, chiriasii si firmele din blocurile arondate. Reprezentantii proprietarilor, dar si acestia din urma se intreaba de ce are nevoie primaria de aceste date? Primaria si Salubritatea sustin ca asociatiile „fura“ la plata gunoiului. Ne-am trezit cu niste anunturi in usa blocului. Sunt de la asociatie, in care se spune ca primaria si Politia Locala cer date despre chiriasi si spatiile comerciale din bloc. Nu am inteles nimic, spune un locatar din blocul I26 din cartierul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

