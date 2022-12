Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- ”Vladimir Putin va tine o reuniune largita a Ministerului rus al Apararii (...). Vor fi prezentat rezultatele activitatilor Fortelor armate ruse in 2022 și vor fi stabilite sarcinile pentru anul viitor”, anunta intr-un comunicat Kremlinul. Ședința va avea loc miercuri, potrivit Reuters, citata de News.ro. Ministrul…

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…

- Unii ofiteri rusi care lupta in Ucraina sunt nemultumiti de conducerea armatei si de presedintele Vladimir Putin din cauza modului deficitar in care este dus razboiul in Ucraina, sustine Igor Ghirkin, un influent blogger nationalist rus, fost agent FSB care a ajutat la anexarea Crimeei in 2014 si la…

- Președintele rus Vladimir Putin a inspectat, joi, un poligon de antrenament pentru trupele mobilizate, ocazie cu care Kremlinul l-a prezentat cum tragea cu o pușca cu luneta. Imaginile au scopul de a arata sprijinul sau personal pentru soldații care pleaca sa lupte in Ucraina, scrie Reuters, in contextul…

- Rușii apți pentru serviciul militar pot rasufla ușurați, cel puțin pe moment. Vladimir Putin anunța ca mobilizarea parțiala se va termina in doua saptamani. „In prezent, au fost mobilizate 222 de mii de persoane. Nu sunt planificate activitați suplimentare de mobilizare. Ele nu sunt necesare. Cred…

- Potrivit canalului online anti-Kremlin General SVR, care pretinde ca are cunoștințe din interiorul cercului lui Vladimir Putin, președintele Rusiei ar fi apelat in ultimele zile la profețiile șamanilor siberieni. Cei de la General SVR susțin ca Vladimir Putin s-a retras in buncarul sau, unde consulta…

- Jumatate din barbații mobilizați pentru razboi intr-o regiune din Rusia, au fost trimiși acasa pentru ca nu indeplineau condițiile. Din cauza acestui fapt, șeful comisariatului militar din regiunea Kabarovsk a fost dat afara, a declarat guvernatorul regiunii. Acesta a precizat totodata ca ca eliberarea…