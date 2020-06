De ce vrea Guvernul să prelungească starea de alertă? Tăriceanu a rupt tăcerea Potrivit acestuia, prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Totodata, Tariceanu a adaugat ca susține mentinerea starii de alerta pe o arie restransa, "acolo unde exista un pericol epidemiologic". "Cred ca prelungirea starii de alerta este o manevra a domnului Orban, care este cu inima cat un purice ca nu cumva sa avem posibilitatea sa depunem o motiune de cenzura, care sa dea jos Guvernul pe care il conduce, un Guvern de incapabili. (...) Nu sunt de acord sub nicio forma cu mentinerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "E necesara deschiderea spitalelor pentru populație, stoparea numirilor de coafeze pe funcții banoase. Noi am decis, in prima instanta, iar decizia finala va fi luata maine in cadrul Comitetului Executiv al PSD, sa sustinem o stare intermediara, pe o perioada strict limitata in timp, care sa asigure…

- Social-democratii iau in calcul o varianta pentru a nu mai prelungi starea de alerta in Romania, si anume sa elaboreze, in Parlament, un proiect de lege, in regim de urgenta, prin care sa se pastreze unele restrictii si pentru perioada urmatoare. Astfel, Parlamentul va legifera ce masuri se vor pastra…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat, la Digi24, discursul lui Klaus Iohannis de marți, in care a anunțat ca va prelungi starea de alerta in Romania, si a precizat ca in realitate, șeful statului și PNL nu doresc continuarea restricțiilor dupa 15 iunie, deoarece le dauneaza din punct de vedere…

- In cadrul emisiunii "Ultima ora" prezentata de jurnalista Lili Ruse, Calin Popescu a criticat decizia Guvernului de a prelungi starea de alerta. "Nu vad ce sa mai asteptam ca sa ne convingem ca tot ceea ce se face este o mascarada. Presdeintele isi bate joc de noi pe fata. Starea de urgenta…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu exista argumente suficiente și informații convingatoare pentru prelungirea starii de alerta cu o luna. "Doar așa, pentru ochi frumoși și inițiative necunoscute, nu ai cum sa dai un vot pentru Guvern”, a afirmat Kelemen.Liderul UDMR a declarat…

- "Presedintele ne prosteste in fata atunci cand spune ca Guvernul a luat cele mai bune masuri in pripa. Nu a luat din pripa cele mai bune masuri. Eu am atras atentia asupra faptului ca au existat comunicari din partea Ambasadei Romaniei la Beijing inca din 6 ianuarie, iar MAE a transmis informatiile…

- Președintele Klaus Iohannis susține marți, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, cel mai probabil urmand sa anunțe prelungirea starii de urgența, potrivit hotnews. Am emis decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgențaEste absolut evident ca ne luptam cu o epidemie extrem…