Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu a postat ieri noapte un mesaj pe Facebook, in care sustine ca ar fi fost inscrisa in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) fara voia sa. Ea a publicat si o captura a email-ului in care i se multumeste „pentru incredere” si i se ureaza bun venit in partid. „Nu am facut nici o cerere de…

- Sociologul Razvan Papasima a afirmat, miercuri, pentru AGERPRES, ca arbitrul Sebastian Coltescu este vinovat de "bias inconstient", o atitudine fata de un grup atribuita automat, pentru ca a identificat o persoana pe baza culorii pielii, si e o "victima a structurilor de putere ale fotbalului romanesc".…

- In urma cu un an, Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de fotbal, era transferat in Italia, cu un avion privat din Turcia inchiriat de familie, la un centru medical din Milano, pentru a se recupera dupa accidentul din 8 septembrie, soldat cu moartea unui tanar, dupa ce a pierdut…

- Carmen de la Salciua a fost implicata intr-un conflict neașteptat pe internet. Intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri, organizata pe rețeua de socializare, un fan de-al ei i-a reproșat ca se crede regina. Raspunsul artistei a fost pe masura constatarii celui care i-a vorbit urat. Ce i-a raspuns Carmen…

- Aflați in sezonul rece, tot mai multe persoane iși un intrebarea daca pacienții care au fost infectați cu Covid-19 se pot vaccina antigripal sau nu. Medicii le-au oferit un raspuns neașteptat.

- Ștefania Ivanescu, dubla caștigatoare a titlului „cel mai bun model al anului din Romania”, este in culmea fericirii. Iubitul ei, Laurențiu, a cerut-o in casatorie chiar de ziua ei. Nadd Hu, cea mai buna prietena a top modelului, a fost cea care a dat-o de gol și a postat prima fotografie cu inelul…

- Daca unul dintre elevi este diagnosticat cu noul tip de coronavirus, intreaga clasa este plasata in carantina pentru o perioada de 14 zile, iar procesul educațional se desfașoara online, de la distanța. Este una dintre principalele prevederi ale Instrucțiunii privind masurile de protecție in instituțiile…

- Document-bomba intrat in posesia reporterului Bugetul.ro! Pe scurt, o mama a facut o cerere, la Serviciul Pașapoarte București, pentru a i se elibera fiicei sale minore pașaportul. Solicitarea mamei este respinsa, iar motivul este ireal. Tatal minorei este mort și, pentru a i se elibera fetei pașaportul,…