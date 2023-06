Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat, sambata, ca daca meciul in cușca dintre el și Zuckerberg se confirma, va incepe antrenamentul de arte marțiale. Povestea a devenit virala pe rețelele sociale, iar internauții așteapta sa vada daca cei doi miliardari chiar vorbesc ser

- O bataie, in cușca, intre Elon Musk, proprietarul Twitter, și Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, ar putea aduce venituri de un miliard de dolari organizatorilor. Accesul pentru cei care doresca sa vada o confruntare intre cei doi, considerata cea mai mare din istorie, ar putea costa 100 de dolari.…

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”. „De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus inca. Dar voi continua sa spun ca lupta este anulata, pentru orice…

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”.

- Patronii Twitter si Meta, Elon Musk si Mark Zuckerberg, s-au provocat pe retelele lor sociale si s-au invitat unul pe celalalt la o confruntare fizica intr-o cusca pentru a-si etala cunostintele de arte martiale, transmite joi AFP.

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- „Miliardarii digitali” Elon Musk și Mark Zuckerberg - doi dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni din lume - au acceptat sa se lupte „in cușca” in cadrul unei confruntari de tip MMA, informeaza BBC.