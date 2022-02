Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat marti, dupa intalnirea cu premierul Ungariei, Viktor Orban, ca Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica "au ignorat" principalele solicitari ale Moscovei privind garantiile de securitate. "Este deja clar, l-am informat pe premier despre acest lucru,…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Peste 70% dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research, preluat de Agerpres. Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre…

- Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a declarat joi ca raspunsul Statelor Unite la garanțiile de securitate solicitate de Rusia ofera speranța pentru un dialog serios, dar doar asupra problemelor secundare, nu și celor fundamentale, relateaza Reuters , citand agențiile de presa din Rusia. Lavrov…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Nu este exclus ca în cazul unui esec al negocierilor cu Occidentul cu privire la garantiile de securitate pe care Rusia le-a cerut din partea SUA si NATO, Moscova sa instaleze baze militare în Cuba si Venezuela, a avertizat joi ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, relateaza…

- Vasile Dincu, ministrul al apararii, a declarat vineri seara, la Digi24 , ca Alianța Nord-Atlantica, din care face parte si Romania, este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin este un pericol pentru…

