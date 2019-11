Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidențiale, turul 1: Rezultatul sondajelor la ieșirea de la urne Potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) din Cluj-Napoca, ordinea candidaților în primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019…

- Nu mai puțin de 3 candidați la alegerile prezidențiale spera sa ajunga in turul 2 și sa se confrunte electoral cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni și care se afla in fruntea preferințelor electoratului. Este vorba despre, Mircea Diaconu, Viorica Dancila,…

- "Eu am spus de cateva zile ca vom vedea in ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care vor incerca, de fapt, sa demobilizeze componenta aceasta activa care vrea o Romanie moderna, care vrea o Romanie care iese din marasmul a 30 de ani de politica. Lucrul acesta se intampla deja, vedem…

- Cifrele prezentate de diferitele case de sondaj in luna octombrie sunt aliniate: ordinea primilor trei candidati este Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna. Singurul care "iese din front" este sondajul realizat de IMAS. Sondajul IMAS nu numai ca nu respecta ordinea celorlalte, dar prezinta…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Conform unui sondaj Socio Data, Klaus Iohannis ar obține 40% din voturi in primul tur. Bataie mare este pentru locul al doilea, al carui ocupant ar ajunge alaturi de candidatul PNL in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila, prezidentiabilului PSD, este intr-o ușoara creștere…

- La miezul nopții, s-a incheiat termenul limita pana la care au putut fi depuse candidaturile pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Pentru moment, Biroul Electoral Central a acceptat candidaturile lui Klaus Iohannis (sustinut de PNL pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni,…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…