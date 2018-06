Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca nu șeful statului reprezinta Romania la Consiliul Uniunii Europene, ci Executivul, iar președintele reprezinta țara noastra in Consiliul European."Romania este reprezentata la Consiliul UE de președinte. Greșit,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informația potrivit careia un inalt oficial german va veni in Romania in acest weekend, urmand a avea o intalnire confidențiala cu președintele Klaus Iohannis, iar acesta sa emita decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Așa cum a anunțat DC NEWS, in…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, la Sinaia, ca Romania este fruntasa Europei la regenerabile, fiind de parere ca alte tari nu vor reusi niciodata sa stabileasca tintele. Cu toate acestea, recunoaste si ca doar unu la suta din energia folosita pentru transporturi este regenerabila, informeaza…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Intr-o rasturnare de situație care a provocat o mare agitație in Romania, fostul judecator Toni Grebla a fost achitat de Inalta Curte de Casație la 11 mai 2018. Toni Grebla a ieșit public și a vorbit despre ceea ce crede ca sta in spatele dosarului sau, scrie James Wilson de la publicația EU Today.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…

- „Cred cu tarie in democratie si in statul de drept. Acord toleranta zero fata de coruptie,” a declarat Klaus Iohannis la Ruse, la inceputul lunii mai 2018. Cu o saptamana inainte il primea cu onoruri militare pe un “penal ”german, scrie jurnalistul Marius Ghilezan, in “Romania libera”. Fostul presedinte…

- Un susținator al teroriștilor care au ucis cu sange rece jurnaliștii de la Charile Hebdo a fost invitat in Romania de un ONG finanțat integral de miliardarul George Soros. Frontline Club, un ONG din Romania finanțat integral de Soros, l-a invitat in Romania pe Norman Finkelstein, scrie Grupul de Investigații…