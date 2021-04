Stiri pe aceeasi tema

- Nave de razboi britanice vor ajunge in Marea Neagra in luna mai, in semn de solidaritate cu Ucraina si aliatii NATO, a relatat ziarul The Sunday Times, care citeaza surse din Marina. Mobilizarea, intr-o perioada in care tensiunile au crescut intre Ucraina si Rusia, nu a fost confirmata de…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Armata britanica a tras salve de tun in mai multe zone din Regat Unit, sambata, in onoarea prințului-consort Philip, duce de Edinburgh, care a murit vineri, la varsta de 99 de ani. Trupele regale de artilerie din Londra, Edinburgh, Belfast si Gibraltar si de pe unele nave ale Marinei Regale, unde prințul…

- Omul de afaceri rus Nikolai Glushkov, care a fost gasit mort în 2018, a fost strangulat în casa din sud-vestul Londrei de o persoana necunoscuta, a concluzionat un medic legist britanic, relateaza BBC, potrivit Reuters. În anii 1990, Glushkov a lucrat la compania aeriana Aeroflot…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca Shamima Begum, plecata din tara la 15 ani pentru a se casatori in Siria cu un luptator al organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), nu poate reveni in Regatul Unit pentru a contesta retragerea cetatenei sale de catre guvern, transmite Reuters. Shamima Begum…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, a povestit marti ca a abandonat jurnalismul pentru a intra in viața politica, intrucat, in presa, s-a aflat de multe ori in situatia de a-i „abuza” și ”agresa” pe oameni in munca sa, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Johnson a facut…