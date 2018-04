Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce ne da o lectie de modestie. Alaturi de fiica ei Blue Ivy, artista i-a luat prin surprindere pe clientii unui supermarket din Los Angeles. Vedeta nu s-a sfiit deloc sa cumpere de la reduceri.

- Sotia lui David Beckham e pe cai mari! Spatiul pe care il detine pe strada Dover este foarte stylish. Iata unde isi primeste diva clientele. Victoria Beckham s-a impus cu fermitate in moda londoneza si de peste Ocean, reusind sa impresioneze cu creatiile sale smart, cu croieli „curate” si foarte moderne.…

- OSCAR 2018 | Sandra Bullock si Nicole Kidman, doua dintre vedetele care vor inmana trofee Noua lista de prezentatori de la gala Oscarurilor din 2018 a fost anuntata de producatorii evenimentului, Michael De Luca si Jennifer Todd. Helen Mirren, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Jane Fonda, Jodie Foster…

- Eva Longoria așteapta primul sau copil cu soțul Jose Antonio Baston, iar ultimele luni de sarcina par sa o fi transformat-o pe actrița in varsta de 42 de ani. Preocupata de aspectul sau, vedeta a fost surprinsa luni la un salon de infrumusețare din Los Angeles unde a avut parte de un tratament regesc…

- Iata-le pe Spice Girls, dupa 20 de ani si multe povesti la activ. Acordul pentru reunire a fost gasit, scrie \'\'Sun\'\'. O intelegere de 50 de milioane pentru o revenire impreuna in acest an. Si nu intamplator, in ziua dezvaluirilor, pe profilul de Instagram al Victoriei Beckham a aparut o fotografie…

- In Republica Moldova s-a deschis o ancheta dupa ce un șofer a surprins in trafic momentul in care o ambulanța transporta un brad. Un șofer a filmat, cu ajutorul unei camere montate pe bord, momentul in care o ambulanța transporta un brad. Imaginile au devenit rapid virale pe internet. Atunci cand au…