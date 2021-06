De ce vara aceasta călătoriile cu trenul sunt mai grele și durează tot mai mult pe distanțe lungi Episoadele de vreme severa, infrastructura precara, locomotivele vechi și comunicarea cu probleme au complicat în ultimele saptamâni calatoriile cu trenul pe distanțe lungi. O combinație dintre acești factori a dus chiar și la întârzieri de 4-7 ore, ceea ce înseamna ca un drum cu trenul dintr-o parte a alta a țarii poate dura 20-24 de ore. Din pacate, astfel de episoade duc la scaderea și mai mult a încrederii în tren și îndreapta oamenii catre mașina personala.



În ultimele 3 saptamâni au fost multe cazuri de întârzieri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

