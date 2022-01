De ce valorile nutriționale ale unor legume populare au scăzut semnificativ din 1950 / Cum își pot reface nutrienții Arata ca un morcov, are gust de morcov, dar este la fel de bun pentru noi cum a fost cândva? Valorile nutriționale ale unor legume populare, de la sparanghel la spanac, au scazut semnificativ din 1950. Un studiu american din 2004 a constatat ca nutrienții importanți din unele culturi de gradina sunt cu pâna la 38% mai mici decât erau la mijlocul secolului al XX-lea, potrivit BBC.

În medie, în cele 43 de legume analizate, conținutul de calciu a scazut cu 16%, fierul cu 15% și fosforul cu 9%. Vitaminele riboflavina și acidul ascorbic au scazut semnificativ, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au necesitat asistenta medicala spitaliceasca in urma vatamarilor suferite dupa ce au desfasurat activitati populare in perioadele de lockdown din anii 2020 si 2021 in Marea Britanie, potrivit unor date statistice, informeaza luni DPA si PA Media. In timp ce Marea Britanie…

- Exportul de arme al Romaniei a scazut la jumatate, in ultimii doi ani. Raport la nivel european Exportul de arme al Romaniei a scazut la jumatate, in ultimii doi ani. Raport la nivel european In anul 2020, exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro, in anul 2018, la 116…

- In Romania, cazinourile online au inceput sa fie la mare cautare in ultimii ani. Multe site-uri de gambling și-au luat avant in ultima perioada și au devenit virale din varii motive, precum Fortuna online . Motivele variaza de la o colecție de jocuri absolut impresionanta la promoții extraordinare lansate…

- 931 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 105 de decese, dintre care 32 anterioare, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 11 decembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore, au…

- Comertul cu amanuntul a scazut in luna octombrie cu 3,3% Foto Catalin Radu Comerțul cu amanuntul a scazut în luna octombrie a acestui an cu 3,3%, fața de luna precedenta, iar cumulat pe primele zece luni ale anului s-a diminuat cu peste 11%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național…

- Bursele au scazut vineri la nivel global, iar preturile petrolului au consemnat cea mai slaba evolutie zilnica din ultimul an, in urma informatiilor privind varianta africana a noului coronavirus care ar putea fi mai rezistenta la vaccinuri, investitorii cumparand obligatiuni, yeni si franci elvetieni,…

- Producția de automobile din Marea Britanie a scazut luna trecuta cu 41,4% in ritm anual, ajungand la cel mai scazut nivel din octombrie din 1956 incoace, din cauza lipsei globale de cipuri pentru semiconductori și a inchiderii unei fabrici, potrivit unui organism industrial, citat de Reuters și Mediafax.…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 21 noiembrie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,76‰, in scadere (675 persoane infectate). In cele doua municipii ale județului, valorile…