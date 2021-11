De ce vaccinarea nu poate opri valul de covid-19. Un studiu german spune ce lipsește Romania se afla intr-un scenariu sumbru din perspectiva cazurilor de infectari și, mai ales, din cauza presiunii pe sistemul medical. Din pacate medicii trag semnale de alarma privind lipsa locurilor libere din spitale, de la ATI și chiar de la morga, acolo unde decesele inregistrate au depașit capacitatea de stocare. Din pacate, nici Germania nu […] The post De ce vaccinarea nu poate opri valul de covid-19. Un studiu german spune ce lipsește appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

