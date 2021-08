Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca in cadrul sedintei de guvern de marti a fost aprobat un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza cadrul legal pentru eliberarea, incepand cu data de 1 iulie 2021, a certificatului digital COVID-19 pentru calatoriile in UE. “Prima este…

- Fotografiile pe care le facem pot deveni, mai tarziu, fotografii importante, fotografii – document. Poate ca se vor amenaja expoziții care vor include pozele noastre vechi, iar oamenii le vor admira cu placere și curiozitate, așa cum admiram noi astazi momentele surprinse cu un aparat de fotografiat…

- Prevenirea violenței in familie este una dintre prioritațile Poliției Romane in anul 2021 și reprezinta una din temele de mare interes, politistii monitorizand cazurile pentru cunoasterea fenomenului pe raza de competența, inregistreaza cazurile sesizate (indiferent de gravitatea lor) si intervin cand…

- Sa n-o mai dam cotita! Campania de vaccinare anti-COVID este un dezastru. Cifrele sunt edificatoare in acest sens. Autoritațile, in loc sa analizeze cauzele acestei stari de fapt, s-au apucat sa faca clipuri de promovare stupide sau dau vina pe prostia romanilor. In realitate, eșecul campaniei este…

- Preotul Radu Vasile, unul dintre slujitorii cei mai reprezentativi ai sfintelor altare, care și-au desfașurat activitatea in administrația bisericeasca a Eparhiei Romanului și Bacaului,a plecat la Domnul. Timp de 47 de ani preotul Radu Vasile a desfasurat o bogata si frumoasa activitate pastoral-misionara…

- Prefectul Leonard Bulai și subprefectul Narcis Jitaru au primit astazi, 18 mai 2021, la sediul Instituției Prefectului Bacau, delegația condusa de domnul Anders Ahmed Lundgren-Bekov – șeful Departamentului Economic al Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania, alaturi de domnul Ulrich Brunhuber,…

- Te numeri printre impatimitii de pariuri sportive, insa nu ai apucat inca sa iti creezi un cont la una din agentiile online? Ei bine, daca inca nu esti convins de oferta online a caselor de pariuri, mai jos iti vom prezenta mai multe motive pentru care sa alegi sa pariezi la case de pariuri Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca de sambata, 15 mai, se elimina portul maștii in exterior cu cateva excepții: piețele și targurile. Se vor elimina și restricțiile de circulație pe timp de noapte. De la 1 iunie, la evenimente cum ar fi nunțile, botezurile, mesele festive vor putea participa maxim…