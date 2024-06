Stiri pe aceeasi tema

- 39 de copii și trei adulți din localitatea Magura, județul Buzau au facut toxiinfecție. 11 dintre minori, dar și doi adulți au avut nevoie de ingrijiri medicale. Inspectorii DSP și comisarii OPC au prelevat probe din alimentele consumate de copii pentru a identifica sursa contaminarii.„La fata locului…

- ISU Buzau a intervenit, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de 42 de persoane, dintre care 39 de copii, toti din Bucuresti, care acuzau stare de rau si aveau simptome de toxiinfectie alimentara, in localitatea Magura, 13 fiind transportați la spital.

- Dupa ce au petrecut, au baut și au mancat impreuna, invitații unei nunți din Ardeal au ajuns la spital, tot impreuna, cu toxiinfecție alimentara. Incidentul a avut loc in Targu Mureș, la un restaurant de lux, unde mai mulți nuntași au avut stari de rau dupa ce s-au delectat cu preparatele de la nunta,…

- Oțetul de mere este un tip de oțet care se obține printr-un proces de fermentație care transforma merele zdrobite in acid acetic folosind drojdie și zahar. Oțetul nefiltrat conține o baza cu probiotice, care reprezinta beneficii pentru sanatatea noastra. Prin urmare, experții recomanda sa-l bei in fiecare…

- O fetita de patru ani a murit luni in judetul Calarasi dupa ce ar fi consumat peste, cauza posibila fiind o toxiinfectie alimentara. ‘In cursul zilei de 29.04.2024 s-a inregistrat un eveniment tragic in judetul Calarasi, decedand in aceeasi zi, in cursul diminetii, o fetita de 4 ani si in jurul pranzului…

