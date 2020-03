De ce unii dintre noi își amintesc visele, iar alții nu? [video] Probabil sunt doua situații de lamurit: a) de unii iși amintesc visele și alții nu și b) de ce unii dintre noi iși amintesc visele pentru o perioada a vieții și apoi din ce in ce mai puțin ori chiar deloc.Pe scurt, raspunsul este urmatorul:- activitatea din creier pe timpul somnului REM are o legatura directa cu faptul ca ne amintim sau nu visele. O activitate mai intensa inseamna vise mai intense care tind sa fie mai ușor de reamintit la trezire.- nivelul unui hormon numit norepinefrina are, de asemenea, un rol important. Acest hormon este eliberat atunci cand avem o experiența stimulanta emoțional… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

