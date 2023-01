De ce unii bucureşteni au mai puţină căldură în casă? Explicația lui Nicușor Dan: E o chestiune de fizică Doar un mic procent din bucureșteni au probleme cu caldura și apa calda, spune primarul general Nicușor Dan. El a raspuns astfel unor intrebari venite din partea jurnaliștilor, care i-au atras atenția ca facturile bucureștenilor la intreținere sunt mari și ca unii bucureșteni se plang ca ori caldura a fost sub parametri, ori platesc mult […] The post De ce unii bucuresteni au mai putina caldura in casa? Explicația lui Nicușor Dan: E o chestiune de fizica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat infrastructura critica a Ucrainei folosind drone, in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului, au anuntat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Pentru a doua noapte consecutiv, Rusia a atacat Kievul. “Este foarte mare zgomot in regiune si in capitala: atacuri…

- Unul din cele 15 tramvaie noi care circula de sambata pe linia 41 din Capitala s-a defectat, la doar cateva ore de cand a fost puse in circulația, in prezeța primarului Nicușor Dan. Defectiunea s-a produs la capatul liniei 41 – Casa Presei, , iar pana la aceasta ora nu se cunosc cauzele. Dupa șase […]…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca refuza sa il ajute pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, in problema datoriilor Termoenergetica catre Elcen. Șeful Guvernului și al PNL, care l-a a susținut pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, spune acum ca soluția ar fi ridicarea plafonului de indatorare pentru…

- Cateva sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii, dar și a unor „lucrari de reintregire a rețelei primare”, a anunțat luni compania municipala Termoenergetica București. Au loc lucrari in urmatoarele puncte: Conducta Magistralei…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, ca bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subvenția achitata de primarie va crește de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie. „Pe angajamentul nostru de a pastra prețul pentru populație de 350…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura va fi sistata la 580 de blocuri, pe parcursul urmatoarelor zile, ca urmare a unor avarii aparute pe conductele de termoficare in Sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6. Conform Termoenergetica, lucrarile vizeaza: -conducta DN 700/800 din zona Bulevardul Brancoveanu…

- Sustinerea pe care i-a acordat-o PNL, acum doi ani, lui Nicusor Dan pentru a ajunge primar general al Capitalei este putin probabil sa fie replicata la urmatoarele alegeri locale, care urmeaza sa fie organizate, conform legii, in 2024, spune Cristian Busoi, vicepresedinte si europarlamentar al formatiunii.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…