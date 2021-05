De ce unele persoane vaccinate anti-Covid se infectează cu SARS-Cov-2. Ce spun specialiștii Dupa mai multe cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la persoanele care s-au vaccinat cu ambele doze, mulți se intreaba de trebuie sa se imunizeze daca exista acest risc post-vaccinare. „Daca vaccinurile nu anuleaza total șansele de a face Covid-19, de ce sa te mai vaccinezi?”, a fost intrebarea adresata experților. Aceștia susțin ca nu este aceasta abordarea corecta, deoarece „niciun vaccin sau medicament nu funcționeaza in 100% dintre cazuri”, scrie Bloomberg. Astfel, potrivit experților, vestea buna ca cele mai eficiente vaccinuri contra Covid-19 se apropie destul de mult de aceasta valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

