De ce unele persoane se infectează cu două tulpini de coronavirus Unele persoane se infecteaza cu doua tulpini de coronavirus, acest lucru fiind numit de specialiști „co-infecție”, a explicat șeful Comitetul de Vaccinare, Valeriu Gheorghița. El a explicat ca atat Delta, cat și Omicron „concureaza pe aceeași receptori”, insa Omicron este mult mai infecțios ceea ce poate duce la cazuri de infecții simultane. „Faptul ca ai trecut prin infecția cu Delta nu te protejeaza foarte mult de reinfecția cu varianta Omicron“ „Aceste virusuri circula in momentul de fața la nivel populațional și vedem foarte clar din datele științifice ca imunitatea nu este incrucișata in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

