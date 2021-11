Stiri pe aceeasi tema

- Sunt persoane care au fost testate negativ pentru COVID-19, chiar daca toata familia lor s-a imbolnavit. Acum, oamenii de stiinta au gasit o explicatie pentru acest lucru: aceste persoane au o „memorie imumna” care elimina rapid virusul cu ajutorul celulelor T ale sistemului imunitar, relateaza The…

- Dintr-un total de 1.420 de morți de Covid-19 de la începutul pandemiei, 15 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În spitale sunt internate 753 de persoane cu Covid-19, iar la ATI altele 91. Situația…

- Anunțul pe care toți romanii trebuie sa-l cunoasca. Medicul Valeriu Gheorghița a explicat de ce testele pentru anticorpi nu pot fi trecute in certificatul verde, alaturi de trecerea prin boala și prezența schemei complete a vaccinarii anti-COVID. De ce nu sunt valabile testele de anticorpi pentru a…

- Aproape 745.000 de persoane au fost vaccinate cu prima doza de ser anti-COVID in ultima saptamana. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a prezentat vineri, la Digi 24, o statistica a vaccinarilor din intervalul 22-29 octombrie, din care reiese ca majoritatea celor…

- Aproape 450 de decese ale unor bolnavi de COVID-19 in ultimele 24 de ore Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 16.110 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 448 de decese, scrie Agerpres. …

- Tot mai mulți suceveni infectați cu SARS-CoV-2 au nevoie de internare in spitale, din cauza agravarii starii de sanatate. In spitalele din județ, in 24 de ore au fost internate 70 de persoane cu Covid, in același interval de timp fiind externate 34 persoane. In total, in secțiile Covid din județ ...

- Argeș: 15 bolnavi de Covid in ultimele 24 de ore. Inca un deces Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,2 (ieri 0,19); -persoane internate la ATI: 2…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 47 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 19 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 2 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 26 de ventilatoare libere, din care 2 pentru…