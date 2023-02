Stiri pe aceeasi tema

- Finalul lunii februarie va aduce finalizarea raportului care va stabili stadiul lucrarilor de pe Centura Sud, odata ce contractul cu cei de la Tirrena Scavi a fost reziliat, spera Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. El a anunțat, vineri, la Timișoara, ca stabilirea noului constructor pentru…

- Semnalam pe 24.11.2022 faptul ca Administratia Locala a municipiului Buzau a pierdut un proces important cu mai multi politisti locali, dati afara ilegal si ca “paratii” - primarul si consilierii locali ai PSD, trebuie sa le plateasca despagubiri in solidar, celor in cauza. ( LINK ), iata ca ieri s-a…

- Incepand cu OUG 168/2022, salariul minim in firmele de construcții crește de la 3.000 lei brut la 4.000 lei brut, cu scutirile de impozit specificate pana in 2028 (inițiata prin OUG 114/2018). Astfel, pentru angajatii in constructii se pregateste o crestere a salariului minim pe economie in 2023 de…

- Silviu Jilavu este un tanar altruist, dedicat profesiei, mereu pregatit sa-și ajute semenii. El a inceput sa lucreze in sistemul medical, ca voluntar, ulterior a susținut examen și a devenit asistent medical. S-a angajat la Spitalul Județean de Urgența Buzau in anul 2017 ca asistent medical in cadrul…

- Aproximativ 300 de angajați ai rafinariei Petromidia din Navodari protesteaza marți dimineața și cer salarii mai mari. Oamenii s-au adunat spontan pe platoul din fața rafinariei și spun ca nu se vor intoarce la munca pana cand nu vor primi un raspuns la cererea lor.

- Cu ajutorul noului Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), ASUS iți demonstreaza cum arata viitorul laptopurilor folosind un ecran tactil de 17.3 inch care se poate impaturi, moment in care rezulta un șasiu cu o carcasa de doar 12.4 inch, un format mai compact decat o coala de hartie A4, oferind in acest fel…

Pompierii din Dolj intervin duminica seara pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-o cladire de birouri din Craiova.

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de miercuri, 30 noiembrie și joi, 1 decembrie 2022, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei,…