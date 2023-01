Stiri pe aceeasi tema

- Turcia sprijina pe deplin politica ușilor deschise in cadrul NATO. Afirmația o face șeful Ministerului Apararii turc Hulusi Akar, cuvintele sale fiind citate de Financial Times (FT). Ministrul a cerut Finlandei și Suediei sa faca mai mult pentru a se alatura alianței și a remarcat ca apartenența la…

- Suedia este convinsa ca Turcia va aproba, in cele din urma, aderarea sa la NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le solicita pentru a sprijini aceasta aderare, a declarat duminica premierul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat ca tara sa a "neutralizat" in total 3.982 de "teroristi" in operatiuni militare din interiorul granitelor sale, precum si in Siria si Irak, negand totodata ca fortele turce ar fi folosit arme chimice impotriva gruparilor kurde, informeaza Agerpres.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, estimeaza sambata, in Ajunul Craciunului, ca razboiul din Ucraina ”nu pare sa fie gata sa se termine cu usurinta”, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a afirmat, luni, ca țara sa va propune prelungirea cu un an a convenției dintre Rusia și Ucraina cu privire la exportul de cereale din porturile ucrainene.

- Minștrii rus și turc ai Apararii, respectiv Serghei Choigu și Hulusi Akar, au purtat luni, 31 octombrie o convorbire telefonica privitoare la suspendarea participarii Rusiei la acordul cerealier semnat in vara acestui an de ONU, Rusia și Turcia. Surse informate citate de RFI anunța ca, in timp ce eforturile…

- Printre miniștrii din noul guvern al Suediei se numara Carl-Oskar Bohlin, un tanar de 36 de ani care produce știri. Ceea ce face numirea lui Bohlin atat de interesanta, totuși, nu este personalitatea lui, ci sarcina lui.

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a purtat luni o conversatie telefonica cu omologul sau rus Serghei Soigu referitoare la decizia Rusiei de a-si suspenda participarea la acordul privind exportul cerealelor din Marea Neagra intermediat de Natiunile Unite cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit…