Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a anuntat la 16 martie ca Franta este "in razboi" cu coronavirusul si care urmeaza sa li se adreseze din nou francezilor luni seara, are in vedere o prelungire a masurilor de izolare din tara pana cel putin dupa 10 mai, au indicat surse din anturajul sau…

- O romanca, revenita din Franța, a povestit, pentru MEDIAFAX, perioada de 14 zile petrecuta in izolare. „In fiecare zi ma trezeam cu teama. Speram sa nu am simptome”, a spus femeia.Ana, care a fost 14 zile in izolare pentru ca s-a intors din Franta, a povestit cum a fost aceasta experienta…

- Franta a echipat medical mai multe trenuri de mare viteza pentru a transporta pacientii infectati cu coronavirus din orasele puternic lovite de pandemie in orase mai putin afectate. Fiecare partitura dotata din tren poate transporta patru pacienti si sase cadre medicale.

- Franta a echipat medical mai multe trenuri de mare viteza pentru a transporta pacientii infectati cu coronavirus din orasele puternic lovite de pandemie in orase mai putin afectate.Fiecare partitura dotata din tren poate transporta patru pacienti si sase cadre medicale. Echipa medicala include doi doctori,…

- In tren se aflau peste 348 de pasageri si, din primele informatii, se pare ca primele patru vagoane ale trenului ar fi iesit de pe sine. Mecanicul are un traumatism dorsal grav. Trenul a plecat din Strasbourg catre Paris la 7.19 si a deraiat la numai cateva minute de la plecare, respectiv in jurul orei…

- Alstom va construi, livra și întreține, pâna în 2023, unsprezece trenuri electrice cu baterii Coradia Continental pentru traficul regional pe ruta Leipzig - Chemnitz din Germania. Contractul valoreaza aproximativ 100 milioane euro. Pe ruta de 81 km trenurile fac în prezent între…

- Vladimir Putin cerut joi convocarea în 2020 a unui summit al celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU - Rusia, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, China - pentru a "apara pacea"și "civilizația" în fața instabilitații din lume, scrie AFP."Un…

- Paracetamolul și aspirina mai pot fi vandute doar dupa o evaluare a farmacistului in Franța. E o masura care s-ar putea extinde in toata Europa pentru a combate un obicei periculos, raspandit și la noi in țara: automedicația. Luat in doze mari și pe termen lung, paracetamolul a provocat creșterea…