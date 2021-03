De ce trenurile românești de marfă merg atât de încet ​Trenurile de marfa au în România o viteza medie de 16-17 km/h și asta se întâmpla mai ales fiindca infrastructura a fost neglijata atât de grav, încât sectoare de sute de kilometri au nevoie urgenta de reabilitare. Trenurile au ajuns sa faca mult mai puțin din Germania pâna la Curtici, decât de la Curtici la Constanța. O problema ține și de faptul ca uneori viteza marfii transportate ajunge spre Curtici sa fie de sub 6 km/h, iar între Arad și Curtici modernizarile din ultimii ani au dus și la eliminarea a aproape jumatate dintre liniile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

